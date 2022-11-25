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Batman'da çöken iskele kazasında ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Batman'da çöken iskele kazasında ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi Batman'da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden Camii ve külliyenin iskelesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 2 oldu.

Batman'da çöken iskele kazasında ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi

BATMAN - Batman'da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden Camii ve külliyenin iskelesinin çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 2 oldu.

Gültepe Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında yapımı devam eden Necat Nasıroğlu Camii ve Külliyesi'nde içerideki iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İskelenin altında kalan 19 işçi yaralandı, işçilerden Yusuf Çelik hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören işçilerden Veysi Kaydul'un da hayatını kaybetmesiyle ölen işçi sayısının 2'ye yükseldiği öğrenildi.

Enkaz altından çıkarılan 18 yaralının ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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