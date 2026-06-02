Batman'da çocukların yaktığı karton park halindeki otomobili tutuşturdu

Batman'da üç çocuğun çakmakla ateşe verdiği karton parçasından sıçrayan alevler, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Batman'da üç çocuğun yaktığı karton parçasından çıkan alevler park halindeki bir otomobile sıçradı. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin önünde bulunan karton parçası, yoldan geçen üç çocuktan biri tarafından çakmakla ateşe verildi. Kısa sürede alev alan kartondan sıçrayan ateş, otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, ellerindeki pet şişelerle yangına müdahale etti. Bu sırada üst kattaki evinden yangını gören bir mahalle sakini de pencereden aşağıya hortum sarkıtarak alevlere su tuttu. Vatandaşların hızlı ve duyarlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Muhtemel bir facianın önüne geçilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
