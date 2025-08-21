Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Cisim Çıkarıldı

Batman'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Cisim Çıkarıldı
Batman'ın Hilal Mahallesi'nde bir çocuğun parmağına sıkışan cisim, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayda yaralanma olmazken, çocuğun sağlık durumu iyi.

Batman'da bir çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Hilal Mahallesi'nde bulunan Rüya Sitesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ekibi gözetiminde yapılan çalışma ile çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
