Batman'da Çocuğun Eli Metal Cisme Sıkıştı

Batman'da Çocuğun Eli Metal Cisme Sıkıştı
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Batman'da eline metal bir cisim sıkışan çocuk, aile tarafından itfaiyeye götürüldü. İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin kontrolünde çocuğun elindeki cismi çıkardı. Çocuğun durumu iyi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman merkezde bir çocuğun eline sıkışan cisim, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, eline metal bir cisim sıkışan çocuk, ailesi tarafından Batman İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye erleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde çocuğun eline sıkışan cismi çıkardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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