Haberler

Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı

Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da cadde ortasında bir kişi elindeki uzun namlulu silahla rastgele yoldan geçen vatandaşların üzerine ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda bir kişi uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı.
  • Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Batman'da korku dolu anlar yaşandı. Şehir merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, çevredeki vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırgan şahıs, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri saldırının nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu: O jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum

Serbest bırakılan Rabia Karaca sessizliğini bozdu
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi