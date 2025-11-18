Haberler

Batman'da Büyükbaş Hayvan Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Batman'da iki büyükbaş hayvanın neden olduğu zincirleme kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde iki aracın hayvanlara çarpmasıyla meydana geldi ve dört araç karıştı.

Batman'da iki büyükbaş hayvanın neden olduğu 4 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.T yönetimindeki 05 AAC 225 plakalı araç ile L.B.'nin kullandığı 34 GL 3886 plakalı araç, karayolu üzerinde aniden yola çıkan iki büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar olay yerinde telef oldu. Hayvanlara çarptıktan sonra kontrolden çıkan araçlar önlerinde seyreden 2 araca daha çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlardaki Ö.T., H.T., M.T., H.Y. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
