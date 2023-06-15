Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk kamerada
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Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk kamerada Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batman'da boru yüklü otomobille tehlikeli yolculuk kamerada
BATMAN - Batman Kozluk karayolunda aşırı boru yükü olan otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil bagaja sığmayan boruları otomobilin üst kısmına koyup tehlikeye davetiye çıkardı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli yolculuk, otomobilin varacağı noktaya kadar devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - 3. Sayfa