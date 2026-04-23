Batman'da bisikletiyle otomobilin altına giren çocuk metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada

Batman'da bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu aracın altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (14) isimli çocuk bisikletiyle seyir halindeyken, M.T. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun aracın altında sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu görüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı