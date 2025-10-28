Haberler

Batman'da Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarptı: Genç Ağır Yaralı

Güncelleme:
Batman'da bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi, gencin sağlık durumu kritik.

Batman'da seyir halindeki bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda ilerleyen otomobil, bisikletiyle aynı yönde seyreden gence arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yaklaşık 10 metre havaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
