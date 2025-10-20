Batman'da Beton Mikseri Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ciğerlo Mahallesi toplu konutlar yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN