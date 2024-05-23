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Batman'da Başıboş İnekler Trafiği Tehlikeye Sokuyor

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Batman'ın Sason ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler, sürücülere zor onlar yaşatarak trafiği tehlikeye sokuyor. İneklerin ilçenin en işlek caddelerinde dolaşması nedeniyle sürücülerin hayatı riske giriyor ve kazalara sebebiyet verebiliyor. Yetkililerden çözüm bekleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler, sürücülere zor onlar yaşatarak trafiği tehlikeye sokuyor.

Sason ilçesinde köylerden ilçe merkezine göç eden bazı vatandaşların hayvanlarından ayrılamaması ilçede başıboş hayvan sorununa neden oldu. İlçenin en işlek caddeleri üzerinde sürü halinde dolaşan inekler, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten sürücülerden Muhiddin Güneş, "Trafikte hayvanların hayatı riske girdiği gibi insanların hayatı da riske giriyor. Ayrıca çarpan araçlarda da maddi hasar oluşuyor. Yetkililerin duruma çare bulmasını bekliyoruz" dedi.

Yolu mesken edinen hayvanlar nedeniyle hayatlarının riske girdiğini belirten sürücü Fatih Özmen, "Bu başıboş hayvanların yüzünden her an bir kaza yaşanabilir. Bu hayvanlar yüzünden biz sürücülerin hayatı riske giriyor. Allah korusun her an bir kazaya sebebiyet verebilirler. Bu hayvan sahiplerinden ve ilçedeki yetkililerin bu hayvanlara bir çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Zaman zaman araçların duraklamasına neden olan başıboş hayvanlar sebebiyle ambulansların da geçişinin zorlaştığı görüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Sason Hayvan Hakları Çevre Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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