Batman'da Bandrolsüz Sigaraya Operasyon
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolü sırasında bandrolsüz 1688 paket sigara ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolünde yüklü miktarda bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, bin 688 paket bandrolsüz sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa