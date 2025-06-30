Batman'da Ayağı Telle Sıkışan Kuş Kurtarıldı

Batman'da Ayağı Telle Sıkışan Kuş Kurtarıldı
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Batman'da, ayağı tellere takılan bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı. Olay, Raman Mahallesi'nde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu yakınında gerçekleşti.

Batman'da ayağı tellere takılan kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı üzerinde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu binasında, ayağı tellere takılan kuşu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, tellere sıkışan kuşu dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak yaşam alanına bıraktı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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