Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrol ediyor.

Batman'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı. Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı