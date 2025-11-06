Batman'da Asayiş Olaylarında Düşüş

Batman Valisi Ekrem Canalp, "2025 yılının ilk 10 ayında asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir azalma meydana gelmiş ve olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır" dedi.

Valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Vali Canalp, 2024 yılı ekim ayına kıyasla 2025 yılı ekim ayında Batman'da asayiş olaylarında yüzde 14'lük bir azalma kaydedildiğini belirtti. Vali Canalp, "Asayiş olaylarımız bin 79'dan 933'e düşmüştür. Meydana gelen 933 olayın yüzde 98'i aydınlatılmıştır. 2025 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir azalma meydana gelmiş ve olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır" dedi.

Vali Canalp, Türkiye geneli verilerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Polis bölgesi olarak baktığımızda, Türkiye genelinde nüfusa oranla en az asayiş olayının meydana geldiği ilk il Batman'dır. Huzurun kenti Batman'ı hep birlikte inşa ediyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bu suç kategorisinde yüzde 19'luk azalma sağlanmış olup olayların yüzde 99,6'sı aydınlatılmıştır. Kişilere karşı işlenmiş olan 10 önemli suçta 2024 yılı ekim ayında 318 olay, 2025 ekim ayında ise 257 olay meydana gelmiş olup yüzde 19'luk bir düşüş meydana gelmiş ve bu şekildeki kişilere karşı işlenmiş olan 10 önemli suçla bunun içerisinde kasten yanılmak, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozmak gibi suçlar vardır. Bu olayların yüzde 99.6'sı aydınlatılmıştır. 2024 yılı ilk 10 ayda 2 bin 814 olay 2025 yılında ise ilk 10 ayda ise 2 bin 456 olay meydana gelmiş olup burada da yüzde 13'lük bir düşüş meydana gelmiş. 10 aylık dönemdeki aydınlatma oranı da yüzde 99.8'i bulmuştur. Son 1 yıllık dönem içerisinde ise yüzde 10'luk bir azalma meydana gelmiş. Olay sayısı da 3 bin 296'dan 2 bin 966'ya düşmüştür. ve bu olayların da son 1 yıllık dönem içerisindeki aydınlatma oranı yüzde 99'u bulmuştur."

Konuşmasının devamında Vali Canalp, "2025 yılı ekim ayında hakkında mahkemelerce aranması olan 913 şahıs, ilk 10 aylık dönemde 6 bin 698 şahıs ve son 1 yıllık dönemde de 7 bin 634 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiştir. Son 3 yıllık dönem içerisinde 17 bin 660 şahıs yakalanarak cezaevlerine ya da adli mercilere teslim edildi. Narkotikle ilgili uyuşturucuyla ilgili elimizdeki en somut veri kanalizasyon sistemlerinden alınmış olan uyuşturucuyla ilgili test sonuçlarıdır. Bu test sonuçları da gösteriyor ki Batman'da ehemmiyet arzları esrar gibi metamfetamin gibi ecstasy ve eroin gibi uyuşturucular söz konusu olduğu zaman yüzde 50'nin üzerinde net düşüş sağlanmıştır. Bu da bize göstermiş olduğumuz narkotikle ilgili mücadelemizin ne denli başarılı olduğunun en somut ve objektif göstergelerinden bir tanesi olarak burada sizlere ifade etmek istedim" diye konuştu.

2024 yılı narkotikte ekim ayında işlem yapılan olay sayısının 261 olduğunu söyleyen Vali Canalp, "Bu yıl itibarıyla da 279 olaya müdahale edilmiştir. Adli işlem yapılan kişi sayısı 287'dir. Tutulu sayımız da 17'dir. Ekim ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 20 kilo 969 gram skunk maddesi, 2 kilo 761 gram bonzai, 309 gram esrar, 73 gram metamfetamin, 23-32 gram eroin, 2 bin 338 adet sentetik ecza uyuşturucu, toplamda 24 kilo 144 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 338 adet de uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Son bir yıllık dönem içerisinde ise 350 kilo skunk, 100 kilo esrar, 45 kilo metamfetamin, 6 kilo bonzai, 3 kilo eroin, 507 gram kokain olmak üzere toplamda 506 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu. - BATMAN