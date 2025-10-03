Haberler

Batman'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 6 Kişi Tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinde aranan 6 şahsı yakalayarak adliyeye sevk etti. Yakalanan şahıslardan birinin dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası olduğu açıklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 6 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahıslardan B.Ş.'nin 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca hırsızlık suçundan S.G.'nin 3 yıl 9 ay, B.Y.'nin 2 yıl 6 ay, K.T.'nin 3 yıl 4 ay, B.T.'nin 4 yıl 2 ay ve A.Ö.'nün de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu kaydedildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'na teslim edildi. - BATMAN

