Batman'da Aranan Şahıslara Operasyon: 6 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Batman İl Jandarma Komutanlığı, Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarla dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan 6 kişiyi yakalayarak tutukladı. JASAT'ın yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla süreceği bildirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ve ilçe jandarma ekipleri, Ağustos ayında aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından yapılan operasyonlarda; F.Y., "Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 19 Mayıs Mahallesi'nde, K.D., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Çamlıca Mahallesi'nde, İ.B., "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak" suçundan 2 yıl 20 gün hapis cezası ile Gercüş ve Batman merkezde yürütülen operasyonda, Y.Ö., "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 8 bin 300 TL adli para cezası ile Batman'da, E.D., "Hayvan Hırsızlığı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile Batman-Diyarbakır karayolu Diktepe mevkiinde, M.K., "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç Kullanmak" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezası ile Binatlı köyünde yakalandı.

Yakalanan 6 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Batman Beşiri T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
