Batman'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 30 kişi yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 30 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BATMAN