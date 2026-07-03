Haberler

Batman'da araç yangını vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Batman'da araç yangını vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Diyarbakır Caddesi'nde bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, yangında can kaybı yaşanmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Batman'da bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi'nde bir araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi.

İtfaiye ekipleri, yeniden alevlenmeye karşı araçta kontrol yaparak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yangının tamamen söndürüldüğünün tespit edilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi

CHP'li vekil yüzünden emekliler birbirine girdi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar