Batman'da araç yangını vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Batman'da bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi'nde bir araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi.

İtfaiye ekipleri, yeniden alevlenmeye karşı araçta kontrol yaparak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yangının tamamen söndürüldüğünün tespit edilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı