Batman'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, ev kullanılamaz geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN