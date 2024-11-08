Batman'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı
Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadı ancak daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Batman'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, ev kullanılamaz geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN