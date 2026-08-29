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Batman'da Anne Cinayeti: Şahıs Teslim Oldu

Batman'da Anne Cinayeti: Şahıs Teslim Oldu
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Batman’da annesini öldüren şahıs, emniyet binasına gidip cinayet işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Batman'da annesini öldüren şahıs, emniyet binasına gidip cinayet işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde H.C. (30), annesi S.C'yi (55), henüz belirlenemeyen nedenle öldürdü. H.C., daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Şahsın beyanı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde yapılan incelemede S.C.'nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.C.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. S.C.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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