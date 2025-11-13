Batman'da Abartı Egzoz Denetimi: 71 Bin TL Ceza Kesildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde abartı egzoz kullanan araçlara cezai işlem uyguladı.

Kent merkezinin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata aykırı teknik değişiklik yaparak "abartı egzoz" olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan sürücülere işlem yapıldı. Denetimlerde 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplam 71 bin 451 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozacak şekilde araçlarda teknik değişiklik yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BATMAN