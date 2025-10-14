Haberler

Batman'da 44 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Batman'da 44 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 44 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da durdurulan araçta 44 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uygulama noktasında bir otomobil durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BATMAN

