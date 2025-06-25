Batman'da 4 Kilogram Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Batman'da 4 Kilogram Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 kilogram kubar esrar ile yakalanan B.İ. tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine şüphelinin aracı incelendi.

Batman'da 4 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde B.İ.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bağlar Mahallesi'nde şüpheliye ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan B.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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