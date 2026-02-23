Batman'da 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da narkotik ekiplerince durdurulan bir kamyonette 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durumundan şüphelendikleri kamyonet tipi bir aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasında bulunan poşet içerisinde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı