Batman'da 16 Yaşındaki Genç Bıçakla Yaralandı
Batman'da meydana gelen kavgada 16 yaşındaki A.E., bilinmeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç için polis inceleme başlattı.
Batman'da 16 yaşındaki şahıs, kavgada bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aydın Aslan Caddesi'nde A.E.(16), kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedende ayağından bıçaklandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN