Batman Bayındırlık Mahallesi'nde iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30'da Batman Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı