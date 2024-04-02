Batık kargo gemisinin kayıp kaptanının cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan İnebolulu kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Denizden çıkartılan ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside cesedin, 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın yakınları cenazeyi teslim almak için Bursa'ya gitti. - BURSA