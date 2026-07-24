Batı Şeria'da Şiddet Tırmanıyor: Yerleşimciler Köyleri Ateşe Verdi, Askeri İzinler İptal

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 4 Filistinlinin ve 1 İsraillinin öldüğü çatışmanın ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerini basarak, evleri ateşe verdi. İsrail ordusu Batı Şeria'daki gerilimin ardından askerlerin hafta sonu izinlerini iptal etti

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimci terörü devam ediyor. Nablus'un güneybatısında bulunan Tel köyünde çıkan çatışmanın ardından Yahudi yerleşimciler Filistin köylerini basarak, evleri ateşe verdi. Farata köyünde çıkan olaylarda bir Filistinli silahla yaralanırken, köyden siyah dumanlar yükseldi. Saldırılarda henüz can kaybı bildirilmedi.

Netanyahu, güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki gerilimin ardından güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantıya Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Shin Bet Başkanı David Zini katıldı.

İsrail ordusu izinleri iptal etti

İsrail ordusu, 4 Filistinlinin infaz edildiği olayla bağlantısını bulunmadığını iddia ederek, İsrailli grubun orduyla koordine edilmediği bir gezi yaptığı sırada çatışma çıktığını açıkladı. Ordu, İsraillilerin normalde İsrail vatandaşlarının girişine yasak olan Batı Şeria'daki A ve B bölgelerine girdiğini ifade etti.

İsrail ordusu ayrıca, Batı Şeria'daki çatışmanın ardından Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını önlemek amacıyla hazırlıklarını artırdığını ve Batı Şeria'daki askerlerin hafta sonu izinlerini iptal ettiğini bildirdi. Ordu, "Askerler bölgede kapsamlı operasyonlara hazırlanıyor. Bu doğrultuda bölgedeki askerlerin izinleri ertelendi ve tüm bölgeye askeri takviye yapıldı" dedi.

Dört Filistinli infaz edilmişti

Nablus'un güneybatısında bulunan Tel köyünde İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, aynı aileden 4 kişiyi yakın mesafeden ateş ederek infaz etmiş, çıkan olaylarda 1 Yahudi yerleşimci de hayatını kaybetmişti. Gerilimin ardından intikam çağrısı yapan Yahudi yerleşimciler Filistin köylerine yönelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı