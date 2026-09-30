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Batan gemide kaybolan 6 yaşındaki çocuk Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi

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Batan gemide kaybolan 6 yaşındaki çocuk Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi
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KKTC’den Mersin’e seyrederken batan gemide kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, günler süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Cenazesi Hatay Reyhanlı’da toprağa verilen çocuğun 12 yaşındaki kardeşini arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken batan gemide kaybolan 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'in cansız bedeni, günler süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Hatay'a getirilen küçük çocuğun cenazesi, memleketi Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan geminin batması sonucu 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer kayboldu. Arama çalışmalarında Mehmet Asaf'ın cansız bedenine ulaşılırken, cenazesi Hatay'a getirildi. Reyhanlı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Asaf, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Biçer ailesinin tatil dönüşünde yaşadığı kazadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray Biçer'i arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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