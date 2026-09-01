Girne'de hayatını kaybeden Balyemez son yolculuğuna uğurlandı

Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez, memleketi Gaziantep'te öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Balyemez'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu, 237 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan 3 çocuk babası emlakçı Nihat Balyemez'in (56) cenazesi, dün Girne adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından hava yoluyla memleketi Gaziantep'e getirildi.

Nihat Balyemez, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Balyemez'in ailesi, yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Gökhan Çivi, diğer kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Balyemez'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı