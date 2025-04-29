Bataklığa Saplanan İnek Vinçle Kurtarıldı

Bataklığa saplanan inek vinçle kurtarıldı

ADANA - Adana'da sulama kanalında oluşan bataklığa saplanarak mahsur kalan inek itfaiye tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde bir inek sulama kanalında oluşan bataklığa saplandı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan ineği görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, bataklıkta hareket edemeyen ve her geçen dakika daha da çamura gömülen hayvanı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Zamanla yarışılan kurtarma operasyonu sırasında ineğin zarar görmemesi için özel halatlar kullanıldığı ifade edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahalle sakinleri, başarılı kurtarma çalışması nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.