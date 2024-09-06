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Başsavcılığın tahliyeye itirazına mahkemeden ret

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Başsavcılığın tahliye itirazı reddedildi.

Başsavcılığın tahliyeye itirazına mahkemeden ret

İSTANBUL - Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, Başsavcılığın tahliye itirazını reddetti. İtirazı üst mahkeme sıfatıyla ağır ceza mahkemesi değerlendirecek.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Başsavcılıktan itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mecudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek

Başsavcılığın itirazını değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. İtirazı Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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