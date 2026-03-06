Haberler

Irak'ta havalimanına ve petrol sahalarına İHA saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Basra vilayetinde, Basra Uluslararası Havalimanı ve petrol sahalarına düzenlenen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında can kaybı yaşanmadı. Havalimanındaki hava kargo binası hedef alınırken, iki İHA da petrol tesislerine düştü.

Iraklı güvenlik kaynakları, Basra vilayetindeki Basra Uluslararası Havalimanı ve yakınındaki petrol sahalarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bulunan Basra Uluslararası Havalimanı ile bölgedeki petrol sahalarına insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi. Güvenlik kaynakları, havalimanı ve iki stratejik petrol sahasına toplamda 4 kamikaze İHA isabet ettiğini açıkladı. Bir İHA'nın havalimanı içindeki hava kargo binasını hedef aldığı, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir petrol şirketine ait tesislere iki İHA'nın düştüğü belirtilirken, İngiliz petrol şirketi BP tarafından işletilen Rumeyla Petrol Sahası'na da dördüncü bir İHA'nın isabet ettiği aktarıldı. Yetkililer, saldırılarda can kaybı olmadığını, yalnızca maddi hasar meydana geldiğini teyit etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, İHA'ların menşeine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. - BASRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor