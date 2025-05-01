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Başlıca Köpek, Safranbolu'da Tavuk Çaldı

Başlıca Köpek, Safranbolu'da Tavuk Çaldı
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Safranbolu'da başıboş bir köpek, bir evin önündeki tavuğu kaparak hızla uzaklaştı. O anlar, seyir halindeki bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallede daha önce benzer olaylar da yaşanmış.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş köpeğin evin önündeki bir tavuğu ağzına alıp kaçtığı anlar, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Safranbolu ilçesi Aslanlar Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, başıboş bir köpeğin bir evin önünden çaldığı tavuğu alıp hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde köpeğin yolun karşısına geçtiği ve korna sesi sonrası koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Öte yandan aynı mahallede daha önce de benzer olayların yaşandığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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