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Çankaya'da Verici Alanında Yangın

Çankaya'da Verici Alanında Yangın
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi'nde vericilerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vercilerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya iilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi vericilerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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