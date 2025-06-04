Başkentte Tavuk Çiftliğinde Yangın

Başkentte Tavuk Çiftliğinde Yangın
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Başkentte bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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