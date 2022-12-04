22 yaşındaki 2 çocuk annesinin korkunç sonu! Darbettikten sonra araçla üzerinden geçtiler

Ankara'da 22 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu. 2 çocuk annesi olan kadının ilk tespitlere göre darbedildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Polatlı ilçesindeki Şeyhali Mahallesi'nde gece 3.00 sıralarında yol kenarında genç bir kadının cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

DARBEDİLDİKTEN SONRA ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kadının 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Tülay Güçevin olduğunu belirledi. İlk tespitlere göre, darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güçevin'in ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.