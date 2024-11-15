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Başkentte Davetsiz Misafir: Tır Tavuk Dükkanına Girdi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak tavuk dükkanına giren tır, faciayı önledi. Olay sırasında dükkan boştu, tır şoförü gözaltına alındı.

Başkentte davetsiz misafir: Islak zeminde kayan tır, tavuk dükkanını içine girdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan tır, cadde üzerindeki bir tavuk dükkanının içine girdi.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önüne 'Hyundai Accent' model bir aracı da katarak tavuk dükkanına girdi. O anlarda dükkanın içerisinde kimsenin olmayışı faciayı önledi. Olayın ardından tır şoförü göz altına alındı.

Görgü tanıklarında işletmeci bir vatandaş, yaptığı açıklamada, "Telefon ile konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. Tır kaydı, tavukçunun önünde araba vardı, ona çarpıp döndü yoksa direkt bizim dükkana giriyordu" dedi.

Görgü tanığı bir başka vatandaş ise, "Burada oturuyordum. Beyaz araç park halindeydi. Tır aniden frene bastı. Kaydı arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasa direkt bu dükkanın içerisine giriyordu" diye konuştu.

Polis ekipleri ise kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Başkentte Davetsiz Misafir: Tır Tavuk Dükkanına Girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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