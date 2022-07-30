5 lirası eksik diye servise alınmayan adam aracın altına girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 lirası eksik diye servise alınmayan adam aracın altına girdi

5 lirası eksik diye servise alınmayan adam aracın altına girdi 5 lirası eksik diye market servisinden indirildi Ankara'da alışveriş fiş tutarı 5 lira eksik diye servisten indirilen vatandaş, aracın altına girdi.

 - Güncelleme:

5 lirası eksik diye servise alınmayan adam aracın altına girdi

5 lirası eksik diye market servisinden indirildi

ANKARA - Ankara'da alışveriş fiş tutarı 5 lira eksik diye servisten indirilen vatandaş, aracın altına girdi.

Olay Ankara'da faaliyet gösteren bir grosmarketin servis aracının bulunduğu alanda meydana geldi. İddialara göre, marketten alışveriş yapan müşteri, marketin servis aracını kullanmak istedi. Şoför ise müşterinin fişini kontrol ettiği zaman servise binmek için gerekli olan alışveriş ücretinin 5 lira altında olduğunu görünce servisten indirdi.

Grosmarket müşterisi bunun üzerine servis aracının altına girdi. Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi. Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Tüm bu yaşananlarsa etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - 3. Sayfa

alışveriş Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title