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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Şehitler İçin Taziye Mesajı

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı. Başkan Zolan, şehitlerin vatan için canlarını seve seve verdiğini vurgulayarak, Türk milletinin onları asla unutmayacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pençe Kilit Hareket Bölgesi'nde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Denizlili Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ile silah arkadaşları Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için taziye mesajı yayımladı. Aziz Türk milletinin, vatanı için şehit düşen evlatlarını asla unutmayacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Her bir karışı kahramanlarımızın kanıyla sulanan bu kutsal toprakların birlik ve beraberliğine kast edenler asla emellerine ulaşamayacak. Şanlı ordumuz cennet vatanımıza göz koyan menfur terör örgütlerine gereken dersi en sert şekilde verecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, mesajında şunları kaydetti: Canını, kanını vatanı için seve seve veren şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Bu vesilelerle Pençe Kilit Hareket Bölgesi'nde şehit düşen evladımız, hemşehrimiz Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Denizli'mize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kahraman şehitlerimizin makamı ali, mekanları cennet olsun." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osman Zolan Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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