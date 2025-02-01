Başkale'deki trafo yangınında fırın personeli büyük bir faciayı engelledi

Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde bir elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Fırın personeli büyük bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Şehit Uzman Çavuş Kerem Aydın Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen trafo ve direği dakikalarca yandı. Yükselen alevleri fark eden fırın personeli Zafer Aşkan, itfaiyeye haber verip yangın tüpüne sarıldı. Yükselen alevlerin binaların bulunduğu bölgeye geçmemesi için yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçti.

"Fırın personeli büyük bir faciayı engelledi"

Gece fırında nöbetçi olduğunu ve ekmek yaptığını belirten fırın çalışanı Zafer Aşkan, "Sabah çalışırken baktım trafoda yangın çıktı. Biz müdahale etmeseydik fırına sıçrayacaktı. Büyük bir yangına sebep olacaktı. Allah'tan yangın tüpümüz vardı. Direk müdahale ettik. Diğer binalara sıçramasını engelledik. Allahtan kimsede bi şey yok Allah korudu. büyük geçmiş olsun" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Söndürülen elektrik direği, su ve köpükle soğutularak güvenli hale getirildi. - VAN