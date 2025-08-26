Başkale'de Silah Operasyonu: 5 El Bombası ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Başkale'de Silah Operasyonu: 5 El Bombası ve 2 Tüfek Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde, polis ekiplerinin havadan ve karadan destekli düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından İHA ve helikopter destekli yapılan operasyonda 5 adet el bombası ile 2 adet tüfek ile fişek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz Başkale ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 180 adet 7.62 fişek, 5 adet savunma tipi el bombası 4 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.