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Başkalarının hesaplarını kullandılar, parayı kriptoya aktardılar: 56 milyonluk para trafiği ortaya çıktı

Başkalarının hesaplarını kullandılar, parayı kriptoya aktardılar: 56 milyonluk para trafiği ortaya çıktı
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Kırıkkale’de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 56 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen hesaplarla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 56 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen hesaplarla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekiplerinin şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yürütülen soruşturmada, üçüncü kişilerden banka hesapları temin edilerek bu hesapların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Hesaplarda toplanan paraların bir bölümünün kripto para platformlarına aktarıldığı, bir bölümünün ise bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, G.Ç.P. (22) ile H.K.'nin (28) bağlantılı olduğu 2 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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