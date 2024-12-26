Başka Bir Çocuğun Hayatına Mal Olacak Başıboş Köpek Saldırısı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluşan çocuk tedaviye alındı.

Olay, Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde yaşandı. İddiaya göre, 9 yaşındaki A.U., okuldan eve dönerken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtarıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.U. (9) acil ameliyata alındı.

Doktorlar, çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Köy sakinleri, bölgede başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden çözüm talep etti. - ADIYAMAN