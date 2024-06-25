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Başiskele'de Çocuk Üstgeçitten Düşerek Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybeden bir çocuk, seyir halindeki bir aracın üstüne düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybettiği ileri sürülen çocuk, üstgeçitten seyir halindeki aracın üstüne düştü. Çocuk hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre dengesini kaybetti üstgeçitten seyir halindeki 41 P 0905 plakalı servis aracının ütüne düştü. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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