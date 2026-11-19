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Erzincan'da evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Malatyalı Uzman Çavuş Emirhan Çelik, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da görev yapan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Emirhan Çelik, iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çelik'in cenazesi Malatya'ya getirilerek düzenlenen törenin ardından defin edildi. Törende kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Çelik, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, yakınları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı