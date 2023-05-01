Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı adliyede
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Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı adliyede Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Yeşim Sönmez'i öldüren katil zanlısı adliyeye getirildi.
Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı adliyede
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde Yeşim Sönmez'i öldüren katil zanlısı adliyeye getirildi.
Dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde Yeşim Sönmez'i pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ardında olay yerinden kaçan B.Ç. kolluk kuvvetlerince Çaycuma ilçesinde olay gecesi yakalanmıştı. Gece saatlerinde Ereğli'ye getirilen B.Ç. öğle saatlerinde polis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na getirilerek mahkemeye çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - 3. Sayfa