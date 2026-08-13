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Başına poşet geçirip bisiklet çaldı

Başına poşet geçirip bisiklet çaldı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçede bulunan bisikleti çaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçede bulunan bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, gece saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tanınmamak için başına poşet geçirerek bir bahçeye girdi. Şüpheli, bahçede bulunan bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başına poşet geçiren kişinin bahçeye girerek bisikleti aldığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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