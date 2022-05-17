Katil sorguda her şeyi itiraf etti! Yaşlı adamı önce öldürüp daha sonra yakmışlar - Haberler

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığı Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı.

KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan sorguda, Ümit G.'nin Adem Tan'ı tanıdığını, birlikte yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği için başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

BATTANİYEYE SARIP TAŞIMIŞLAR

Emniyette suçlarını itiraf eden Ümit G. ile Necla T.'nin, tartıştıkları Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedini bir battaniyeye sararak kaldıkları çadırın 200 metre ilerisine taşıdıkları ve burada cesedi yaktıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Mamur Baba bölgesine götürülen şüphelilerin gösterdiği noktada Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cansız bedenine ulaşıldı. İşçi emeklisi evli 2 çocuk babası Adem Tan'ın ölümünün ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ile Necla T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.